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Íèêîëèíà Àíãåëêîâà ïîòâúðäè: Îò 1-âè þíè ùå îòâîðÿò è çàâåäåíèÿòà íà çàêðèòî
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 09:17 / 26.05.2020Êîìåíòàðè (8)337
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Îò 1 þíè ùå îòâîðÿò çàâåäåíèÿòà íà çàêðèòî, à 23 ïëàæà ó íàñ ùå ïðåäëàãàò ÷àäúðè è øåçëîíãè íà íóëåâè öåíè, çàÿâè ìèíèñòúðúò íà òóðèçìà Íèêîëèíà Àíãåëêîâà.

Ïðåä "áÒÂ" òÿ îáÿñíè, ÷å ïðåäñòîè âñè÷êè 132 ïëàæà ó íàñ, êîèòî ñà ñ äîãîâîð çà êîíöåñèÿ èëè íàåì, äà áúäàò ïîäðîáíî èçáðîåíè. Ùå áúäå èçðàáîòåíî è ìîáèëíî ïðèëîæåíèå, êîåòî äà ïîêàçâà êàêâè ñà öåíèòå è çàåòîñòòà íà äàäåí ïëàæ â Áúëãàðèÿ.

"È ìîìåíòà å òðóäíî äà êàæåì êàê ùå ïðîòå÷å ëåòíèÿ ñåçîí. Àêî êîíöåñèîíåðèòå ñà ïðåäëîæèëè íàìàëåíèå ñ 50%, íèå ùå íàìàëèì ñ 50% íàåìíîòî èëè êîíöåñèîííî âúçíàãðàæäåíèå. Òåçè, êîèòî âå÷å ñà ïëàòèëè – âúçíàãðàæäåíèåòî ùå áúäå ïðåõâúðëåíî çà äîãîäèíà", êîìåíòèðà òÿ.

"Íàäÿâàì ñå êîíöåñèîíåðèòå è íàåìàòåëèòå äà áúäàò ðàçóìíè è îòãîâîðíè. Âñè÷êè çàåäíî èñêàìå äà ïðèâëå÷åì áúëãàðñêèòå òóðèñòè ïî íàøåòî ×åðíîìîðèå è äà ïðåäëîæèì ìàêñèìàëíî äîáðî êà÷åñòâî", ïîä÷åðòà Àíãåëêîâà.

Òÿ ïîä÷åðòà, ÷å äúðæàâàòà íå ìîæå äà ñå ìåñè â öåíîâàòà ïîëèòèêà íà õîòåëèåðèòå, òúé êàòî ñåêòîðúò å èçöÿëî ÷àñòåí.  

Ìèíèñòúð Àíãåëêîâà óòî÷íè, ÷å â ìîìåíòà òåêàò ðàçãîâîðè è ñå íàäÿâà îò 15 þíè äà ñòàðòèðàò ïîëåòèòå ñ ðåäèöà åâðîïåéñêè ñòðàíè. Ñïîðåä íåÿ èìà èíòåðåñ êúì Áúëãàðèÿ çà ëåòåí òóðèçúì, íî è êúì ïëàíèíèòå ñúùî.

Äíåñ ïðåäñòîè ïðîâåðêà íà ÐÈÎÑÂ, êîÿòî òðÿáâà äà óñòàíîâè äàëè å èìàëî ðàçðóøàâàíå íà äþíè â Àõòîïîë. Ãëîáèòå ñà ìåæäó 10 õèë. ëâ. è 50 õèë. ëâ., îáÿñíè òÿ.

 

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Òîçè 24 ìàé ùå îñòàíå â èñòîðèÿòà! Âèæòå êàê Áóðãàñ îòáåëÿçà ïðàçíèêà â óñëîâèÿòà íà ïàíäåìèÿ!
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