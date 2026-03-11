До края на тази и в началото на следващата седмица ще бъде предимно слънчево. Значителна ниска облачност, на места и намалена видимост ще има сутрин в Източна България, съобщиха от НИМХ.Условия за краткотрайни сутрешни мъгли ще има и по поречието на Дунав, както и на места в низините и котловините. Вятърът в приземния слой ще е най-често от изток-североизток – слаб, в източните райони до умерен.Преобладаващите минимални температури ще бъдат близки до нулата, а максималните – в петък между 13° и 18°, през следващите дни слабо ще се понижат По-ниски ще останат температурите през целия период в крайните източни райони - между 8° и 12°. Към вторник-сряда вероятността на места да превали се увеличава; вятърът от североизток ще се усили и ще започне понижение на температурите.