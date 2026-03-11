Низ от нули в седмичната прогноза за времето
© Burgas24.bg
Условия за краткотрайни сутрешни мъгли ще има и по поречието на Дунав, както и на места в низините и котловините. Вятърът в приземния слой ще е най-често от изток-североизток – слаб, в източните райони до умерен.
Преобладаващите минимални температури ще бъдат близки до нулата, а максималните – в петък между 13° и 18°, през следващите дни слабо ще се понижат По-ниски ще останат температурите през целия период в крайните източни райони - между 8° и 12°. Към вторник-сряда вероятността на места да превали се увеличава; вятърът от североизток ще се усили и ще започне понижение на температурите.
Още от категорията
/
Трифонов за "Петрохан": Защо Терзиев е дарил лично по сметката на сектанта, а не на въпросната организация?
15:36
Проф. Владимир Чуков за Иранския конфликт: Очевидно става въпрос за освирепяване, озлобяване във всяко едно отношение
09.03
Доц. Цветков за евентуална ракета към България: Тя би трябвало да мине над въздушното пространство на Турция, което е защитено със системи "Пейтриът"
09.03
Група Авиационни фотографи за случая с дрон на летище "Васил Левски": Твърденията не отговарят на истината
08.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Почина Любомир Пеевски
17:00
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.