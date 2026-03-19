Нов дигитален портфейл премахва посредници като "Виза" и "Мастъркард" и намалява таксите
Wero позволява изпращане на пари чрез телефонен номер или имейл, използвайки незабавни банкови преводи. Данните се съхраняват в Европа, а посредници като Visa и Mastercard не участват в транзакциите.
Портфейлът стартира в Германия през 2024 г. и по-късно се разшири в Белгия и Франция. През 2026 г. към системата се очаква да се присъединят Люксембург и Нидерландия. Чешката република засега не предлага услугата. Към март 2026 г. над 50 милиона души са използвали Wero.
Проектът е част от Европейската инициатива за плащания (EPI), която обединява 16 частни банки и платежни компании. Целта е до 2027 г. Wero да стане алтернатива на американските системи.
Европейската комисия и Европейският парламент приветстват проекта, но все още няма официално одобрение от ЕС. Според експерти това е първият частен опит за укрепване на европейския платежен суверенитет.
Повечето картови плащания в Европа преминават през Visa и Mastercard. През 2023 г. те обработиха около 4,7 трилиона долара. Зависимостта от чуждестранни системи може да изложи Европа на политически натиск и внезапни прекъсвания, както показа блокирането на Русия от Visa и Mastercard след началото на войната в Украйна.
Анализатори предупреждават, че Wero трябва да е рентабилен, сигурен и удобен за потребителите, за да се конкурира с американските системи. P2P плащанията могат да намалят таксите и да увеличат конкуренцията, но успехът не е гарантиран.
Европейската централна банка разработва цифровото евро - цифрова валута, управлявана от ЕЦБ. Тя ще се използва за ежедневни плащания и няма да колебае стойността си като криптовалути. Плановете включват интегриране на цифровото евро в Wero и тестов пилотен проект през 2026 г.
Wero е първият европейски P2P портфейл, който цели да намали зависимостта от американски компании. Заедно с цифровото евро, той може да укрепи европейската платежна система и да предложи по-ниски разходи за потребители и бизнес.
