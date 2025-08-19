Новини
Нов сценарий с телефонни измами от името на "Енерго-Про" 
Автор: Лора Димитрова 16:36Коментари (0)115
©
ЕНЕРГО-ПРО алармира своите клиенти за пореден опит за телефонна измама от името на компанията. Сигнал за подобно обаждане е постъпил от клиенти на компанията във Варна, съобщиха от компанията.

Потърпевшите съобщават, че са получили обаждания от скрит номер от лица, представящи се за служители на ЕНЕРГО-ПРО. Измамниците твърдят, че е засечен проблем с електромера на клиента и предупреждават, че ще изпратят екип на адреса. В замяна изискват заплащане на място за "услугата“.

Компанията категорично заявява, че:

1. няма практика да се обажда на свои клиенти от скрити номера;

2. всички телефонни обаждания от служители се извършват единствено от официалния национален номер 0700 161 61;

3. заплащането на услуги е възможно само в Центровете за обслужване на клиенти;

ЕНЕРГО-ПРО призовава своите клиенти да бъдат особено внимателни и да не се доверяват на подобни обаждания. При съмнения за злоупотреба с името на компанията могат да сигнализират незабавно на 0700 161 61 или да се обърнат към органите на реда.



Още по темата:
19.06.2025 Полицията с препоръки към пенсионерите срещу най-честите измами
04.04.2025 "Ало" измамниците стават все по-креативни, внимавайте
23.03.2025 Телефонните измами не спират, нова схема у нас
23.01.2025 Белезници около китките на поморийка – муле
23.12.2024 В Средец: Разкриха нагла измама
15.11.2024 Криминален психолог: Жертвите на "ало" измамниците са набелязани
предварително
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Статистика: