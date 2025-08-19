ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Нов сценарий с телефонни измами от името на "Енерго-Про"
Потърпевшите съобщават, че са получили обаждания от скрит номер от лица, представящи се за служители на ЕНЕРГО-ПРО. Измамниците твърдят, че е засечен проблем с електромера на клиента и предупреждават, че ще изпратят екип на адреса. В замяна изискват заплащане на място за "услугата“.
Компанията категорично заявява, че:
1. няма практика да се обажда на свои клиенти от скрити номера;
2. всички телефонни обаждания от служители се извършват единствено от официалния национален номер 0700 161 61;
3. заплащането на услуги е възможно само в Центровете за обслужване на клиенти;
ЕНЕРГО-ПРО призовава своите клиенти да бъдат особено внимателни и да не се доверяват на подобни обаждания. При съмнения за злоупотреба с името на компанията могат да сигнализират незабавно на 0700 161 61 или да се обърнат към органите на реда.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 10
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Модните тенденции, които ще доминират през есен 2025 г.
16:24 / 19.08.2025
Имат ли отново китайците интерес към наш завод?
16:07 / 19.08.2025
Много хора купуват селски къщи, за да живеят постоянно там
15:58 / 19.08.2025
2025 се превърна в петата най-опустошителна от пожари година за н...
15:55 / 19.08.2025
Премиерът с коментар след преговорите за Украйна във Вашингтон
15:20 / 19.08.2025
Бивш социален министър: В 5 области 45% от населението са пенсион...
15:15 / 19.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Чужденка се удави край Иракли
09:04 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета