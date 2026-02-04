Нов сигнал за изтекли видеа в порносайтове! Жени в гинекологичен кабинет са били заснети по време на преглед
© Болница Шейново
Медицинската консултация е записана с камера, поставена в един от ъглите на кабинета. Няколко клипа са качени в платени сайтове за възрастни. NOVA проверява случая.
Припомняме, че разследващи разкриха, че видеа с клиентки на три салона за епилация в Бургас и един в Казанлък, са разпространявани в порносайтове. Пострадалите жени са десетки, сред тях - малолетни и непълнолетни. Засега няма повдигнати обвинения.
Още по темата
/
Адвокат: Предполага се камерите с охранителна цел да са извън обектите и да имат съответните стикери
03.02
Още от категорията
/
Шефът на БТС: Множество пъти сме правили опити да запазваме нощувки в хижа "Петрохан", но ни е било отказвано
08:29
Полицията за случая в хижата: Разследва се съпричастност на непълнолетни и малолетни към НПО-то
03.02
Кмет за тримата убити в хижата: Бяха много съмнителни, никой не знаеше какво пазят с камери, дронове и оръжия
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.