|Нов скандален случай със Семерджиев
Мярката не е постоянна. Случаят коментира и правосъдният министър.
"Точно заради такъв случай на неколкократно намерени и иззети забранени вещества и вещи, затворник, осъден ефективно на лишаване от свобода от Централния софийски затвор за катастрофата на бул. "Черни връх", днес е конвоиран и преместен в друг затвор като наказателна мярка - принудителна мярка по отношение на същото лице. Законът ни дава такава възможност. Правила има в затвора, правила има навсякъде и те трябва да се спазват. Това е затвор, а не разграден двор", каза министър Георги Георгиев.
Припомняме, че Семерджиев, осъден за фаталната катастрофа на булевард "Черни връх" на 20 години затвор, съди главната дирекция "Изтърпяване на наказанията".
Той иска от затвора 200 000 лева. Причината - според него прекалено дълго е бил в изолатора и не е доволен от условията там.
