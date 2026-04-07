За нов случай на родителско безхаберие, този път в района на Велико Търново, пише ФОКУС.

Вчера в РПУ - Елена е сигнализирано за това, че деца, съответно на 1, 3 и 11 години редовно са оставяни без надзор в двор в село Беброво. По-късно от ОДВМР - Велико Търново потвърждават, че малчуганите отново са открити там.

В последствие е установено, че двете по-малки деца са оставяни на грижите на най-голямото в ужасни битови условия - с необезопасена елелктрическа инсталация, без санитарен възел, а също така едното от помещенията било силно задимено заради горяща печка на дърва.

18-годишната майка и 22-годишният баща са от котленския край - селата Боринци и Сотиря.

Образувано е досъдебно производство по случая, а компетентните органи са уведомени.

