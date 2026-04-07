За нов случай на родителско безхаберие, този път в района на Велико Търново, пише ФОКУС.
Вчера в РПУ - Елена е сигнализирано за това, че деца, съответно на 1, 3 и 11 години редовно са оставяни без надзор в двор в село Беброво. По-късно от ОДВМР - Велико Търново потвърждават, че малчуганите отново са открити там.
В последствие е установено, че двете по-малки деца са оставяни на грижите на най-голямото в ужасни битови условия - с необезопасена елелктрическа инсталация, без санитарен възел, а също така едното от помещенията било силно задимено заради горяща печка на дърва.
18-годишната майка и 22-годишният баща са от котленския край - селата Боринци и Сотиря.
Образувано е досъдебно производство по случая, а компетентните органи са уведомени.
Burgas24.bg припомня, че преди по-малко от седмица в Ямбол също имаше случай на потресаващо родителско безхаберие. При него малко дете бе спасено от полицаи, след като буквално вися от ръба на тераса на последния осми етаж.
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.