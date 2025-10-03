ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нов тежък циклон с огромни порои идва след 72 часа!
"Тепърва ще има промени покрай траекторията на циклона и прогнозите не са окончателни, но е важно да сме подготвени и екипът на Меteo Bulgaria отново ще следи и ще Ви информира постоянно, защото ще се окажем за n-ти път неподготвени и изненадани, а с вече преовлажнената почва след изминалите 48 ч., и пасивността на държавата, проблемите, за жалост, са неизбежни. Дано не са катастрофални и с жертви пак...
Само в рамките на първата декада на октомври в немалко места ще падне повече дъжд, отколкото не само цяло лято не е имало, а и през всичките девет месеца до момента. Буквално до онзи ден имаше станции в страната с годишен валеж (от януари до септември) от порядъка на 200 и малко отгоре л/кв.м. В тази мъчително суха година ще получим една солидна компенсация от... началото на октомври", уточняват синоптиците.
