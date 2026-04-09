Пореден успешен удар на полицията срещу купуването на гласове, този път в Пловдив. За него съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев, предаде Burgas24.bg.

След получен оперативен сигнал, че двама души теглят големи суми от банка е организирана операция, при която двамата мъже са проследени и задържани на паркинг на голяма търговска верига.

Парите са били натъпкани в раници.

И двамата арестувани са познайници на полицията с множество криминални регистрации.

При извършения обиск са открити общо 88 720 евро.

Според Кандев има данни, че тези лица са свързани с мащабна престъпна схема, в която има информация за участието на голяма мрежа от хора.

"Действията на купувачите на гласове стават все по-мащабни и все по-цинични, но МВР няма да позволи вотът на българските граждани да бъде подменен.

Държавата няма да отстъпи пред купувачите на гласове", заявява Георги Кандев.