Пореден успешен удар на полицията срещу купуването на гласове, този път в Пловдив. За него съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев, предаде Burgas24.bg.
След получен оперативен сигнал, че двама души теглят големи суми от банка е организирана операция, при която двамата мъже са проследени и задържани на паркинг на голяма търговска верига.
Парите са били натъпкани в раници.
И двамата арестувани са познайници на полицията с множество криминални регистрации.
При извършения обиск са открити общо 88 720 евро.
Според Кандев има данни, че тези лица са свързани с мащабна престъпна схема, в която има информация за участието на голяма мрежа от хора.
"Действията на купувачите на гласове стават все по-мащабни и все по-цинични, но МВР няма да позволи вотът на българските граждани да бъде подменен.
Държавата няма да отстъпи пред купувачите на гласове", заявява Георги Кандев.
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.