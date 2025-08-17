Нов вид хлебарки плъзнаха из България

© Десетки хора сигнализираха в социалните мрежи за летящи хлебарки. Те са познати още като американски хлебарки и са ужасът на всяка домакиня.



Добрата новина е, че тяхната популация на територията на България, а особено и в големите градове, не е висока. Не се отчита и бум на насекомите, увери управителят на фирма за контрол на вредители Симеон Петров пред NOVA.



По негови думи американските хлебарки обикновено се срещат повече в зимния сезон, защото започват да се крият в мазетата заради ниските температури навън. Той обаче добави, че тези насекоми са опасни за здравето на хората и домашните любимци. Те пренасят вируси и бактерии, които водят до стомашно-чревни разстройства.