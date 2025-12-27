Нова ера на зарядните устройства, смартфоните и лаптопите ще разполагат с един общ порт
Според новите правила за екодизайн, които влизат в сила постепенно, зарядните устройства също ще трябва да се адаптират. Те ще трябва да имат поне един USB-C порт и да работят със сменяеми кабели. Освен това, производителите са задължени да гарантират, че устройствата отговарят на по-високи стандарти за енергийна ефективност и съвместимост.
За да улеснят потребителите, всички съвместими зарядни ще бъдат маркирани със специално лого, което ще покаже на първи поглед, че продуктът отговаря на новите изисквания. Това ще елиминира объркването и ще направи покупките по-удобни и по-екологични.
Производителите имат три години, за да приведат своите устройства и аксесоари в съответствие с новите правила, като целта е да се намали електронният отпадък и да се насърчи устойчивото потребление.
С USB-C ЕС не само опростява живота на потребителите, но и прави значителна крачка към по-екологично бъдеще.
