Нова измама: Замесена сте в престъпление!
© NOVA
Следовател Велчев обяснил, че мъж на име Радослав Колев опитал да изтегли кредит от банка с клон на "Цариградско шосе".
"В документа имало всичките ми лично данни, но служителите се усъмнили, задали му няколко уточняващи въпроса и мъжът се стреснал, взел пълномощното и избягал, каза още мнимият полицай", твърди Воденичарова пред NOVA.
Мъжът от телефонната слушалка поискал имейл, на който да изпрати своите идентификационни данни и профил на човека, който се опитал да изтегли кредит от името на журналиста.
"Единият документ беше служебна карта със снимка. На мястото на "печат" пишеше "штамп", от което е видно, че е фалшива", обясни журналистът.
Върху другия документ имало снимка на истински престъпник, който преди няколко години опитал да избяга от затвора.
От СДВР потвърдиха, че е подаден сигнал за подобна измама и увериха, че работят по случая. От полицията подчертаха, че в районните управления следователи няма.
Още от категорията
/
Престъпна група, облечена с униформи на полицаи и граничари, превозвала мигранти от Бургас до Сърбия
06.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Желязков и Зеленски обсъдиха енергийната сигурност по телефона
19:07 / 06.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.