ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Нова схема за измама: ГДБОП напомня, че пари се получават по IBAN, не по номер на банкова карта
Стефан Кочев качва обява в сайт за стоки втора ръка. С него се свързва Тодор, който пита за състоянието на продукта и пита "Мога ли да направя поръчка с куриер? Ще бъде ли удобно за вас, ако направя поръчката онлайн?".
"Казах му, че не съм ползвал и той ми разясни как стават нещата", разказва пред bTV Стефан.
Тодор изпраща снимка на инструкциите за ползване на услугата - прекопиран е сайтът на куриерската фирма.
"Това е онлайн поръчка, необходимо е да я потвърдите и да получите парите, след което куриерът ще се свърже с вас", обяснява му още той.
Стефан се съгласява. Не след дълго получава линк.
"Пуснах си данните - номера на картата с всички данни, колко пари имам в картата, кодовете, пин кода също да вкарам. И там да вкарам и 3Д секюритито, за да може по този начин да позволя самото прехвърляне", разказва Стефан.
"Това не се оказа прехвърляне, а източване от сметката", обяснява той.
Със SMS от банката Стефан разбира, че превежда, а не получава пари.
По данни на ГДБОП ужилените онлайн годишно у нас са над 100.
"Това за съжаление е една международна група, която с наш международен партньор работим и имаме успех. Миналата година се задържат лица в чужда държава", коментира Светлин Лазаров - началник на отдел "Дигитални анализи" към ГДБОП.
Експерти напомнят, че пари се получават по IBAN, не по номер на банкова карта. Внимание трябва да обръщаме и на линковете, които отваряме.
"Тези сайтове се пускат в рамките на няколко дена, за да може жертвата да се хване и после този сайт се закрива", посочва Светлин Лазаров.
Ако се усъмним, задължително е да се свържем съкуриерската фирма, съветват още експертите.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 14 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Зорница Русинова: Хората да не си обменят парите преди 1 януари
12:43 / 21.09.2025
Свилен Ноев: Ако баща ми можеше да ме разбере, щях да му кажа, че...
12:43 / 21.09.2025
Производител: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева,...
12:42 / 21.09.2025
Само за 3 месеца преди 64 години е построена първата панелка в Бъ...
12:43 / 21.09.2025
Шокиращ случай: 80-годишна пенсионерка с тежка черепно-мозъчна тр...
12:44 / 21.09.2025
Финансист: Когато много силно увеличаваме заплати и други разходи...
12:45 / 21.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Руснаци и британци се отървават от имотите, които закупиха у нас
12:51 / 19.09.2025
Важно от "Бургасбус"
14:10 / 19.09.2025
Атака на полицията в "Победа"! Има много арестувани!
09:20 / 19.09.2025
Община Бургас с отличие
10:12 / 20.09.2025
Аварии спират водата на различни места в Бургаско днес
10:15 / 19.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:04 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета