|Нова силна компания излезе на Българската фондова борса
"Днешният старт на търговията е логичният завършек на една дългоочаквана стъпка от развитието на капиталовия пазар. Новият инструмент идва в навечерието на влизането на България в еврозоната. В комбинация с потенциалното разрастване на инвесиционния интерес към страната, очакваме новото дружество да умножи успеха си — повече компании на Борсата, по-дълбок пазар и по-високо доверие“, сподели по време на церемонията доц. д-р Маню Моравенов, председател на Съвета на директорите на "ИПО Растеж“ и изп. директор на БФБ.
"ИПО Растеж“ е учредена съвместно от Българска фондова борса и осем водещи инвестиционни посредници с цел да подпомага нови първични и последващи предлагания на българския капиталов пазар. Подкрепата от дружеството може да достига до 30% от конкретно IPO/емисия, но без да надхвърля 20% от активите – подход, който ограничава риска и позволява диверсифициран портфейл и по-широк набор от подкрепени бизнес проекти.
По време на аукциона на IPO-то бяха реализирани над 160 сделки, като в предлагането се включиха както институционални, така и индивидуални инвеститори – сигнал за широка пазарна подкрепа и засилен интерес към нови емисии.
Новото дружество е част от дългосрочната стратегия за развитие на българския капиталов пазар: да предоставя механизъм за финансиране на динамични и перспективни компании, както и да предоставя дава възможност на инвеститорите да участват в техния растеж.
