Нова такса "удря" родителите на деца в детските градини и ясли
© Plovdiv24.bg
Тези суми се предвиждат да остават в бюджетите на градината за наемане на заместващ персонал по време на отпуски или болнични на постоянния персонал, а при остатък и за подобряване на физическата среда, пише още в проекта.
Според вносителите мярката е насочена към решаване на проблема с управлението на ресурси в периоди с променлива посещаемост в градините.
Друго предложение е учебният предмет "Добродетели и религии“ да бъде разделен на два модула, като "Добродетели“ да бъде задължителен. Той е насочен към възпитание, основано на принципите на ценностите, залегнали в Конституцията на България, Хартата на основните права на ЕС и Европейската конвенция за правата на човека, пише в мотивите.
Модулът "Религия“ са запазва като избираем предмет при гаранции за недопускане на административни ограничения при избора. Предвижда се възможност за изучаване на основните религиозни традиции в България или неконфесионален курс в исторически и културен контекст, което съчетава уважение към свободата на съвестта и убежденията и право на родителите да избират, съобразно своите възгледи, пише pariteni.bg.
От "Възраждане“ също предлагат да се въведе предметът "Добродетели и религии“, като това трябва да стане не по-късно от учебната 2026/2027 г. за учениците, които през тази учебна година постъпват в първи клас. Като през следващите учебни години се въвежда последователно от втори до 12 клас.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
България пое нов дълг
13:20
Актуални теми
Stef0o
преди 35 мин.
Да бе, да им вдигнат бюджета още. И в следващия момент просят от родителите какви ли не консумативи. Просяци да бяха нямаше да просят толкова...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.