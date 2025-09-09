Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Нова възможност в мобилното приложение на КЗП
Автор: ИА Фокус 15:09Коментари (0)126
©
Мобилното приложение на Комисията за защита на потребителите вече предлага вграден скенер за проверка на етикети, съобщиха от КЗП.

Версията надгражда приложението с добавянето на функционалност "Проверка на етикет", която може да се достъпи от специален бутон на началния екран, както и от меню "Инструменти".

Тя дава възможност на потребителите, чрез сканиране на етикетите в магазинната мрежа, да проверят в реално време каква е точната стойност на артикулите в евро, спрямо официалния курс на БНБ.

Проверката става като насочите камерата на мобилното устройство към етикета, а на екрана ще видите превалутираната цена. Така можете да направите сравнение дали етикетът отразява правилно двете валути.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Първи кадри от тежката катастрофа с жертва на пътя София-Варна 
14:31 / 09.09.2025
Симеон Дянков с предупреждение, Брюксел ще засили надзора
13:12 / 09.09.2025
Кило краставици струват 7 лв. 
12:01 / 09.09.2025
ДБ иска оставки в МВР заради записите по случая с директора на по...
11:55 / 09.09.2025
Шефът на фармацевтите: Такова лекарство няма как да бъде легално ...
11:51 / 09.09.2025
Излизаме от период на силни магнитни бури
11:49 / 09.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Конфликт Израел-Газа
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: