|Нова възможност в мобилното приложение на КЗП
Версията надгражда приложението с добавянето на функционалност "Проверка на етикет", която може да се достъпи от специален бутон на началния екран, както и от меню "Инструменти".
Тя дава възможност на потребителите, чрез сканиране на етикетите в магазинната мрежа, да проверят в реално време каква е точната стойност на артикулите в евро, спрямо официалния курс на БНБ.
Проверката става като насочите камерата на мобилното устройство към етикета, а на екрана ще видите превалутираната цена. Така можете да направите сравнение дали етикетът отразява правилно двете валути.
