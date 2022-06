Нова българо-американска компания завладява нашия и Балканския енергиен пазар 

© Българската петролна компания, производител и дистрибутор на горива и петролни продукти Insa Oil и американската компания за развитие на стратегически енергийни инвестиции Focal Point Energy (FPE), създадоха съвместната компания: INSA OIL INC SA.



Капиталите в новото дружество са разпределени поравно (50/50). Целта на партньорството между Focal Point Energy и Insa Oil е да се разшири обхвата на дейността на Insa Oil, на Балканския полуостров, както и да се обогати и разнообрази съществуващото портфолио от рафинирани продукти, които се предлагат на пазара. Съвместното предприятие ще работи активно за разработване на нови проекти за добив на чиста, зелена енергия в целия регион.



“С нетърпение очакваме да започнем работа заедно. Това е стъпка към реална диверсификация, която ще отключи потенциала на енергийния пазар в България и региона“, каза Георги Самуилов- президент на Insa Oil.



"Сигурен съм, че това ще бъде високо оценено от клиентите ни, както на пазара на едро, така и на пазара на дребно. От друга страна като следваме актуалната тенденция за преминаване към алтернативни източници на енергия в нашия регион, съвместната ни компания ще помогне за позиционирането на Insa oil Inc., като лидер на пазара на Балканския полуостров“.



Освен в рафинерията на Insa Oil в нашата страна, новото дружество Insa Oil Inc. ще подпомогне развитието на новия завод за производство на биоетанол. В близко бъдеще българо-американската компания ще развива и проекти за добив на зелена енергия, които не само ще покриват необходимостта от захранване на рафинерията, но и ще бъдат фактор на българския енергиен пазар.



През последната година тази тенденция в развитието става устойчива практика за много от петролните компании и рафинерии в световен мащаб. Insa Oil Inc. планира да инвестира в традиционни и във възобновяеми енергийни източници на целия Балкански полуостров.



"Ние обединихме най-доброто от двете дружества – техническия опит, висока степен на експертиза и решителност за действия на Focal Point Energy и успешния оперативен модел на Insa Oil. Всичко това е мощната формула за успех на новото дружество. Нашето партньорство е основано на споделените ценности и общата мисия на двете компании, “ каза Винс Тровато - изпълнителен директор на Focal Point Energy.



"Това съвместно предприятие ще играе съществена геополитическа роля в диверсификацията на източниците на гориво в региона на Балканите, а това е ключова цел, както на Съединените щати, така и на нашите партньори в Европейския съюз“. В Борда на директорите на Insa Oil Inc. ще се включат представители на американската и българската компании. Те са специалисти с висока степен на експертност в развитието на енергийните пазари в САЩ и в България, което е гаранция за успеха на проекта на Балканския полуостров.



Focal Point Energy Focal Point Energy е инвестиционна компания базирана в САЩ. Тя е специализирана в консултиране на сделки в областта на енерегетиката, разработване и развитие на проекти в енергийния и инфраструктурния сектор. Фирмата фокусира дейността си върху разработки в целия енергиен спектър, от възобновяема енергия до традиционни енергийни инвестиции в стратегически области и пазари. Изпълнителен директор на Focal Point Energy е Винс Тровато, бивш високопоставен служител на Министерството на енергетиката на САЩ. За повече информация посетете https://focalpoint.energy.



Insa Oil Инса Ойл е водещ български производител и дисстрибутор на петролни продукти. Insa Oil управлява втората по големина рафинерия в България. Модерното съоръжение е разположено в гр. Белозем, близо до Пловдив. Компанията оперира средно с 1 000 000 метрични тона гориво на годишна база. Тя има над 200 клиенти- частни и държавни фирми в България. Освен рафинерията, Insa oil управлява верига бензиностанции в цялата страна.