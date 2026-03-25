Когато преди месец Народното събрание прие новия закон за киберсигурност, който транспонира европейската директива NIS2, стана ясно, че оттук нататък всички организации ще трябва най-малко да удвоят усилията за защита на информационните си системи. Предизвикателството е още по-голямо за държавните и общинските институции, от които зависят милиони български граждани. И при инциденти като течове на лични данни, блокиране на важни услуги за хората, или външен пробив в критична инфраструктура, важна за националната сигурност, за последствия вече ще носят отговорници и чиновници на най-високо ниво.Повишаването на изискванията за защита от киберзаплахи в целия Европейски съюз далеч не е спонтанно решение, а е наложителна мярка срещу това, което много анализатори определят като "новата пандемия“. Според различни доклади, през 2025 г. кибератаките са се увеличили с повече от 30% спрямо 2024-а, включително заради бързото навлизане на AI. А само преди година и половина Европейската агенция за киберсигурност (ENISA) е отчела 11М инцидента, включително 322 000 специално насочени към две или повече държави на континента. Казано накракто, киберсигурността вече не е задача на ИТ отдела, а на цялата организация.Това предизвикателство изисква силно включване на технологичния сектор. На специално събитие през февруари стана ясно, че Vivacom е в пълна готовност да помогне на организациите да се справят с новата реалност – с надеждни, персонализирани решения за киберсигурност. А с екипа си от специалисти, който е до клиента във всяка стъпка от процеса, Vivacom става стратегически партньор, така необходим на публичния сектор, кадето успешните кибератаки имат най-негативно въздействие върху населението."Целенасочено развиваме направлението за киберсигурност, за да гарантираме спокойствието и защитата на организациите по всяко време. Дигиталната трансформация и навлизането на AI, докато значително подобряват качеството на живота и възможностите пред институциите, отварят по-широко поле и за все по-иновативни и опасни кибератаки. Затова изграждаме цялостни решения спрямо индивидуалните нужди на клиентите и сме плътно до тях на всяка крачка“, каза Никола Гечев, директор Корпоративни продажби във Vivacom.Техническият екип прави оценката на текущото състояние на защита на организацията, на базата на което изработва препоръки, пътна карта и проект. След това създава политики, процеси и контролни механизми. И накрая внедрява технологични и AI решения, заедно с организационни мерки, които гарантират постоянно подобрение на защитата. Специалният security operation center, в който основна роля отново имат техническите експерти, проследява и активира системите за противодействие на заплахи - включително в реално време при атака.Най-съвременните технически решения за защита, които компанията предлага, включват NGFW, Secured SDWAN, DDoS, EDR, SIEM, DLP и други. Но най-голямото предимство на Vivacom е силният, висококвалифициран екип и доверените партньори като Fortinet, които внедрят технологиите по най-ефективния начин, в партньорство с институциите в режим 24/7.Според Веселин Цанов, мениджър "Търгове“ във Vivacom, ообено внимание трябва да се обърне на институциите на местната власт, които поради ограничените си бюджети може да подценят заплахите.“Киберзащитата далеч не е еднократен проект с еднократно определен бюджет. Това е постоянен процес на адаптиране, въвеждане на нови технологии, обучения, планиране и изпълнение – и в постоянна готовност не само за предпазване от атаки, но и за бързо възстановяване при инцидент, с минимални щети за потребителите на публичните услуги", отбелязва той.Освен държавната и общинската администрация, в обхвата на закона вече попадат и сектори като ИКТ услуги, пощенски и куриерски услуги, управление на отпадъци, производство и дистрибуция на химикали и храни, на медицински изделия, компютри, машини, оборудване и моторни превозни средства, транспорт, банки и финанси, енергетика, научни изследвания и други.