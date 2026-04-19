"Алфа Рисърч“ отчита 4,9% избирателна активност към 9:00 ч, пише ФОКУС.

Към същия час на предишния вот през 2024 г. агенцията е отчела 4,4%.

Прогнозите са за рекордна избирателна активност в днешния ден, която да премине границата от 50%.

Право на вот на предсрочните избори имат 6 575 151 души.

Може да гласуваме както с хартиена бюлетина, така и с машина.