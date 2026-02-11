Нови критерии за получаване на помощи за тока
© ФОКУС
Домакинство в положение на енергийна бедност се определя според разполагаемия средномесечен доход на членовете на домакинството, разхода за типово потребление на енергия и енергийните характеристики на жилището, е посочено в проекта на наредба.
Документът регламентира и критериите за уязвим клиент за снабдяване с електрическа енергия – това е битов клиент, който е в критична зависимост от електрическо оборудване поради едно от следните обстоятелства: лице над 65-годишна възраст, живеещо само или с друго лице над 65-годишна възраст, чиито разполагаем доход след намаляване с разхода за енергия, е по-малък или равен на линията на бедност; лице с 50% или повече трайно намалена работоспособност, чиито разполагаем доход след намаляване с разхода за енергия, е по-малък или равен на линията на бедност; лице, което има нужда от помощни средства и/или медицински изделия за поддържане на живота, които работят с електрическа енергия; лице, получавало социални помощи и/или помощ за отопление през предходния отоплителен сезон, пише pariteni.bg.
За предоставяне на финансова помощ ще се прави оценка на разходите за енергия на домакинството за съответната календарна година, относима към годината на оценка. Тя ще включа разполагаемият средномесечен доход на лице от домакинството. Доходът ще се получава като от сумата на общия годишен разполагаем доход на членовете на домакинството се извади годишният типов разход за енергия на домакинството. Полученият годишен доход ще се разделя на 12 месеца и полученият месечен доход ще се раздели на броя членове на домакинството.
За определяне на годишния доход ще се взимат предвид декларираните по чл. 9, ал. 1, т. 5 доходи, както и всички придобити доходи, за които са налице данни в Националната агенция за приходите, след приспадане на допустимите разходи, облекчения, дължими данъци и задължителни осигурителни вноски.
За определяне не енергийните характеристики на жилището сградите които нямат валиден сертификат, са разделени на три типа със специфичен годишен разход на първична невъзобновяема енергия. Най-голечи разходи са предвидени за многофамилните сгради или къщи, които не са санирани. А най-малък разход - за сгради, строени след 01.01.2024 г.
При изчисление на типовото потребление на енергия в домакинство с лице над 65-годишна възраст, с лице с установени 50 или над 50 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и дете до 18-годишна възраст ще се прилага коефициент за уязвимост от 1,3, а в останалите случаи - коефициент 1,0.
Предложеният проект на Наредба е изцяло в унисон с действащите разпоредби на Закона за енергетиката, обясняват от МТСП.
Още по темата
/
Бивш енергиен министър: Студеното време не може да обясни завишаването на сметките за ток с между 50 и 100%
09.02
Недостигът води до високи цени на тока. ТЕЦ "Бобов дол" и други въглищни централи трябва да бъдат запазени
06.02
Ето какво да гледаме на електромера и на фактурата, за да разберем дали са надписали сметката ни за ток
06.02
КЕВР за високите сметки за ток: Електромерите мерят количеството енергия, това не зависи от еврото
05.02
Още от категорията
/
Парламентът хваща на прицел ръководството на МВР по случая "Петрохан", но без Даниел Митов - той не можел
10:47
Жечо Станков: Удължаването на лиценза на дружествата на "Лукойл" у нас е резултат от последователни действия
10.02
Асен Василев за "Петрохан": Не е притеснително, че Терзиев е дарявал средства на организацията
10.02
България пое нов дълг
10.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Даскала1
преди 1 ч. и 10 мин.
Въобще не се споменава лицето дали живее в законно жилище. Огромен процент от жилищата обитавани от цигани са незаконни. Според сегашната нормативна уредба, за да бъдеш включен за енергозахранване, трябва да представиш нотариален акт. При условие, че нямаш нотариален акт за имота, тоест живееш незаконно, и си включен за енергозахранване, отново незаконно, колко екземпляри от циганси произход ще получат ЗАКОННО енергийни помощи?
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.