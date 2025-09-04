ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
Преди да пресечете по пешеходна пътека е необходимо:
-да спрете,
-да се огледате внимателно,
-да възприемете наближаващите автомобили,
-да прецените скоростта, с която се движат,
И тогава да пресечете
Пешеходци, които пресичат, не трябва да използват мобилни телефони или други средства, които им отвличат вниманието. При констатирано нарушение е предвидено наказание глоба в размер на 100 лева.
Увеличава се наказанието при преминаване през ограждения на забраняващ червен сигнал на светофарна уредба от 50 на 100 лева.
Пешеходците не трябва да пресичат платното за движение непосредствено зад или пред спрял на спирка автобус. Имат задължение да го изчакат да потегли и да пресекат след това при добра видимост за тях и за водачите на пътните превозни средства. Тази промяна е във връзка с множество инциденти, настъпили след внезапно изскочили пешеходци на пътното платно.
Новостите, които пешеходците трябва да изпълняват при пресичане на пътното платно, ще отнемат известно време. Затова се отправя апел към водачите да бъдат внимателни, като приближат пешеходна пътека или кръстовище, ако забележат деца на тротоара.
Дисциплината и концентрацията на участниците в пътното движение е от изключително важно значение за безопасността на всички. ОДМВР- Шумен разчита на опитността и уменията на водачите на пътни превозни средства да предвиждат опасните ситуации, които могат да възникнат най- вече в районите на училищата и детските градини, за да ги избегнат.
