Става дума например за задължителни квоти за рециклиране на пластмаси. Регламентът обаче засяга и продажбата на употребявани автомобили. Конкретно става въпрос за член 25 от предложението на Комисията. Според него продавачът на употребяван автомобил трябва да докаже, че той не представлява излязло от употреба превозно средство. Това важи независимо дали продажбата е в страната или автомобилът е предназначен за износ.
На практика това означава, че всеки продавач ще трябва да представи валиден технически преглед или експертна оценка от независим автомобилен експерт. Без такъв документ автомобилът няма да може да бъде регистриран, продаван или изнасян.
Новите изисквания могат да засегнат най-вече собствениците на по-стари автомобили. Ако колата няма валиден технически преглед, продажбата ѝ може да стане практически невъзможна.
Според представители на автомобилния бранш това ще доведе до по-малко предлагане на евтини употребявани коли, повишаване на цените и
по-бързо "изчезване“ на стари, но ремонтиращи се автомобили.
Експерти виждат и по-широк контекст. Новите правила съвпадат с политиките на ЕС за насърчаване на електромобилите и планираната забрана на нови бензинови и дизелови коли след 2035 г.
Колкото по-бързо старите автомобили отпадат от пазара, толкова по-вероятно е потребителите да се насочат към електрически модели.
В същото време ЕС защитава и т.нар. "право на ремонт“. Според критици новите правила противоречат на тази идея, тъй като могат да доведат до преждевременно бракуване на автомобили, които все още могат да се използват.
Допълнителен натиск идва и от нови изисквания за киберсигурност. Те задължават производителите да поддържат софтуера на автомобилите, но все още не е ясно колко дълго.
Нови правила могат сериозно да променят пазара на употребявани автомобили
Дацов: Таван на горивата и намаляване на ДДС, компенсации за домакинства и бизнес са по-скоро временни мерки
