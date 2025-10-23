ЗАРЕЖДАНЕ...
Нови правила за магазините в Истанбул
Служителите могат само да поздравяват минувачи с "добре дошли“ и да ги поканят да влязат, като се придържат на не повече от 50 см от витрината. Нарушенията ще се санкционират с глоби и временно затваряне на обекта – от три до десет дни в зависимост от броя на нарушенията. Контролът ще бъде засилен чрез проверки на полицията, дронове и боди камери.
Мерките се въвеждат с цел осигуряване на безопасността и комфорта на милионите местни и чуждестранни туристи, посещаващи града. Истанбул е особено популярен сред туристи от България, като българите са сред редовните посетители на историческите и културни забележителности на мегаполиса.
Само между януари и август Истанбул е приел 12,4 милиона чуждестранни туристи, което е близо 35% от всички международни туристически посещения в Турция за този период.
