Собственикът на една от най-големите куриерски фирми у нас – Еконт – Николай Събев обяви новите правила, по които ще се доставят пратките в страната. По думите му, в следващите седмици ще се прекратят част от доставките до адрес в малките населени места, като доставката ще преминава чрез офиси и Еконтомати.

Burgas24.bg публикува съобщението му без редакторска намеса:

Еконт 2026: Изграждаме мрежа, която работи еднакво добре всеки ден.

Променяме начина, по който доставяме.

В следващите седмици ще спрем част от доставките до адрес в малките населени места и ще преминем към обслужване чрез офиси и Еконтомати.

Дълго време моделът в логистиката беше да сме навсякъде.

Ние избираме нещо различно.

Фокусираме се върху това да правим услугата така, че да можете да разчитате на нея всеки път.

Затова променяме модела.

Не гоним максимално покритие, а изграждаме мрежа, в която доставката се случва както е обещана.

Преминаваме към обслужване чрез офиси и Еконтомати – точки, в които услугата е ясна, предвидима и работи еднакво добре всеки ден.

Това е промяна и за част от вас ще изисква адаптация.

Правим я с една цел – да можете да разчитате на всяка доставка.

Какво означава това за вас:

по-ясни срокове

по-малко изключения

по-надеждна услуга

Премахваме това, което не можем да правим достатъчно добре, за да дадем най-доброто там, където сме.