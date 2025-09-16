ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
Сред основните промени е намаляването на броя на дневниците, които производителите са задължени да водят, както и създаването на електронен лозарски регистър, администриран от Изпълнителната агенция по лозата и виното. Предвижда се и отделен регистър на производителите на етилов алкохол и спиртни напитки към Министерството на икономиката и индустрията. Отговорността за държавната политика в лозаро-винарския сектор ще бъде в ресора на земеделското министерство, докато икономическото ще отговаря за спиртите и дестилатите.
Законопроектът засяга и домашното производство. Всяко домакинство ще може да произвежда до 500 литра вино за лична консумация. За ракията остава лимитът от 30 литра от собствени плодове, върху които се плаща акциз по намалена ставка – 2,20 лева на литър за 40-градусова напитка. За всеки литър над тази граница се дължи пълната ставка от 4,40 лева. Продажбата на домашна ракия остава забранена – тя е само за лични нужди и не може да се предлага в заведения, магазини или онлайн.
Новата рамка регламентира още засаждането и презасаждането на лозови масиви, категориите вина – със защитено наименование за произход, със защитено географско указание или сортови, както и допустимите енологични практики. Продукти, произведени чрез забранени методи, ще подлежат на унищожаване. Специално внимание е отделено на традиционните български напитки като ракия и мастика, както и на дестилати с географско указание.
Целта на новия закон е хармонизация с европейските правила, намаляване на административната тежест и по-ефективен контрол в сектора.
