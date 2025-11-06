Нови промени в движението по АМ "Тракия"
Причината е, че във въпросната отсечка ще се подменят ограничителни системи в средната разделителна ивица, като при изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващите ленти в посока Бургас и София. Трафикът ще преминава в свободните ленти.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Движението в този участък на АМ "Тракия" минава двупосочно в платното за Бургас заради полагане на маркировка
