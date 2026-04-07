80 са вече случаите на морбили, регистрирани от Министерството на здравеопазването, след като са отчетени още седем нови, съобщиха от ведомството, предаде репортер на Burgas.24.bg.

Новозаразените са от областите Плевен и Враца.

Служебният здравен министър доц. Михаил Околийски подчерта в свое изказване преди дни, че основната причина за разпространението е ниското ниво на имунизация, уточнявайки, че почти всички диагностицирани са без поставена ваксина.

Морбили (дребна шарка) е остро инфекциозно заболяване, характеризиращо се с обща интоксикация, възпаление на лигавицата на горните дихателни пътища, характерен кожен обрив и често настъпващи усложнения, посочват на сайта си от Столичната регионална здравна инспекция.

Морбилният вирус се отделя във въздуха при говор, издишване, кихане, кашляне и плач. Обикновено заразяването с морбили се осъществява при близък, непосредствен контакт - на разстояние 1-2 метра, в закрити помещения, транспортни средства, училища. Вирусът прониква през лигавицата на горните дихателни пътища и конюнктивите. Инкубационният период е средно 12-14 дни.

В България имунизацията срещу морбили е задължителна и трябва да бъде направена на 13-месечна възраст и в годината на навършване на 12-годишна възраст на детето.