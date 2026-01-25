Нови тарифи в МВР - вдигат двойно и тройно цените
©
За първи път се въвежда и възможност за издаване на международен паспорт с 10-годишна давност, чиято цена ще е 28,63 евро.
Двойно и тройно скачат цените на дипломатическите и служебните паспорти, съответно - от 23,01 евро на 59,31 евро и от 23,01 евро на 88,96 евро. Двойно повече ще плащат и бежанците, за да получат удостоверение за пътуване зад граница – 59,31 евро, а за тези, получили убежище у нас, таксата скача близо 8 пъти и става 163,10 евро. Въвежда се и ново диференциране на възрастовата граница за издаване на този вид паспорт и отпада настоящата такса за възрастовата категория на лица от 58 години до 70 години.
За паспорт със срок на валидност 5 години, който се издава за всички възрастови групи, се предвижда преференциална такса само за деца до 14- и хора над 70-годишна възраст. Аргумент за повишението е въвеждането на единна централизирана система и разходите за нея.
Шофьорските книжки също се вдигат от 12,78 евро досега на 13,80 евро. Тук промяната е обоснована с въвеждането на новите образци български лични документи, част от които е свидетелството за МПС. Въвеждат се и нови услуги – временна карта за самоличност, която ще се издава при изгубена или открадната – таксата за нея ще бъде 40,39 евро. Ще има и военна карта за самоличност на цена от 38,35 евро.
В тарифата има предвидени социални преференции на такси и безплатни услуги при издаване на книжка за някои категории граждани. Запазва се съществуващата такса за лица на възраст между 58- и 70-годишна възраст. За лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто следва да остане преференциална такса, като се запази сега съществуващата стойност на преференцията.
Ако промените бъдат приети, могат да влязат в сила от началото на март. От януари МВР повиши личната карта с 66,67% и така от 18 лева до края на 2025 г. документът се издава срещу 30 лева или вече официално 15,34 евро, пише "Телеграф".
Още от категорията
/
Страхил Делийски: "Скокът" на Радев е на символно равнище, в заявката за "разрушаване на модела" липсва конкретика
24.01
Бащата на Сияна решава дали да участва в изборите: Аз съм социолог и мога тук да ви се подпиша, че Радев няма да има повече от 90 депутата
24.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
leone
преди 12 мин.
А, я да видим сега НАП и КЗП къде са?!? Май услужливо спинкат...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.