От днес, 1 март, влизат в сила новите тарифи за водата, които бяха отложени в началото на годината. Те засягат държавните ВиК оператори, като одобреното поскъпване е между 1 и 14 процента.По информация на NOVA най-сериозен скок ще усетят абонатите в Кърджали – с почти 14 на сто. За Благоевград повишението е малко над 12 процента. В Плевен, където от години има проблеми с водоснабдяването, поскъпването е над 7%. За Велико Търново скокът е с 8,8 на сто. По Черноморието ситуацията е разнопосочна – за Бургас поскъпването е едва 1,4 на сто, докато за Варна е 6,6%.Повишението в цената за кубик е с 12 процента, но то влезе в сила още от януари, тъй като операторът е частен. Промените в цените са заложени още през 2022 г. като част от инвестиционните бизнес планове на дружествата."В някои градове ще има по-високи сметки заради новите тарифи. Това няма да се случи навсякъде, а само там, където е заложено в петгодишните бизнес планове – в момента сме в петата година от това планиране. Слабите ВиК дружества, които не постигнаха своите инвестиционни програми, им отнемаме от парите, което ги прави още по-слаби. В същото време добрите оператори, които са инвестирали, получават "бонуси" с по-високи цени, за да стават още по-добри. Основната идея е всички граждани да получават качествена услуга. Трябва обаче да се намери и друг механизъм за постигане на целите от всички ВиК оператори", коментира Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите.