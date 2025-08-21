ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Новите и опасни методи, използвани от трафикантите, които учудват дори опитните полицаи
Въпреки успехите, пред властите стоят нови предизвикателства – трафикантите стават все по-изобретателни и използват модерни методи за прикриване на пратките. Според високопоставен служител, работил под прикритие, престъпните мрежи разполагат с тайни лаборатории, камиони, лодки и дори наемат топ-химици. Често в престъпната дейност биват въвличани млади хора, които започват като потребители, а след това преминават към разпространение или логистична подкрепа.
Един от новите методи е т.нар. "скрито доставяне“ – наркотиците се оставят предварително на определени места, а клиентите получават инструкции чрез криптирани приложения, без директен контакт с дилъра. В затворите също е установен нов начин на трафик – писма, импрегнирани с психоактивни вещества, които се използват директно за пушене.
Престъпниците крият наркотици в тор, кафе, замразени плодове, кафе машини и дори бойлери. При големи пратки, като тази със 40 тона органичен тор, наркотиците се смесват с други вещества и после се извличат с помощта на специалисти. Това разказва полицаят, работил под прикритие в някои от най-големите мрежи за трафик на хора в Румъния пред Digi24.
Сериозен проблем за властите са и новите психоактивни вещества – синтетични дроги, създадени в лаборатория, които имитират ефектите на познати наркотици, но с променена химическа формула, така че първоначално да не попадат в списъка със забранени вещества. Често минават месеци, преди те да бъдат идентифицирани и официално забранени.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Нов скандален случай със Семерджиев
13:05 / 21.08.2025
Минимумът за пълноценна почивка е между 10 и 14 дни
13:05 / 21.08.2025
Два дълги уикенда се очертават през септември
13:03 / 21.08.2025
Гатанка за умници: кой повишава цените?
13:06 / 21.08.2025
Още една такава година и този бизнес ще изчезне като сектор в наш...
12:41 / 21.08.2025
Джартов: Нямаме основание да си мислим, че пожарите са приключили...
13:04 / 21.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
21:02 / 19.08.2025
Сега е времето за този вид сделка, догодина ще е късно
19:37 / 19.08.2025
Блъснатата в Слънчев бряг от АТВ Христина е изпаднала в клинична смърт
13:38 / 21.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета