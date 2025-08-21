Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Новите и опасни методи, използвани от трафикантите, които учудват дори опитните полицаи
Автор: Емануела Вилизарова 14:28Коментари (0)50
© МВР
През първите осем месеца на годината служителите по борба с наркотиците в Румъния са конфискували около два тона кокаин, хероин, канабис, екстази и метамфетамин. Това е значително повече в сравнение с миналата година, когато за 12 месеца бяха иззети близо един тон.

Въпреки успехите, пред властите стоят нови предизвикателства – трафикантите стават все по-изобретателни и използват модерни методи за прикриване на пратките. Според високопоставен служител, работил под прикритие, престъпните мрежи разполагат с тайни лаборатории, камиони, лодки и дори наемат топ-химици. Често в престъпната дейност биват въвличани млади хора, които започват като потребители, а след това преминават към разпространение или логистична подкрепа.

Един от новите методи е т.нар. "скрито доставяне“ – наркотиците се оставят предварително на определени места, а клиентите получават инструкции чрез криптирани приложения, без директен контакт с дилъра. В затворите също е установен нов начин на трафик – писма, импрегнирани с психоактивни вещества, които се използват директно за пушене.

Престъпниците крият наркотици в тор, кафе, замразени плодове, кафе машини и дори бойлери. При големи пратки, като тази със 40 тона органичен тор, наркотиците се смесват с други вещества и после се извличат с помощта на специалисти. Това разказва полицаят, работил под прикритие в някои от най-големите мрежи за трафик на хора в Румъния пред Digi24.

Сериозен проблем за властите са и новите психоактивни вещества – синтетични дроги, създадени в лаборатория, които имитират ефектите на познати наркотици, но с променена химическа формула, така че първоначално да не попадат в списъка със забранени вещества. Често минават месеци, преди те да бъдат идентифицирани и официално забранени.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Нов скандален случай със Семерджиев
13:05 / 21.08.2025
Минимумът за пълноценна почивка е между 10 и 14 дни
13:05 / 21.08.2025
Два дълги уикенда се очертават през септември
13:03 / 21.08.2025
Гатанка за умници: кой повишава цените?
13:06 / 21.08.2025
Още една такава година и този бизнес ще изчезне като сектор в наш...
12:41 / 21.08.2025
Джартов: Нямаме основание да си мислим, че пожарите са приключили...
13:04 / 21.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственичка на ресторант в Крайморие: Не вдигаме умишлено цените, скъпо ни струваше адаптирането към новите изисквания
11:59 / 19.08.2025
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
21:02 / 19.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
12:49 / 19.08.2025
Сега е времето за този вид сделка, догодина ще е късно
19:37 / 19.08.2025
Морска приказка ли? Това е положението към този час на плажовете в Бургаско!
11:07 / 19.08.2025
Блъснатата в Слънчев бряг от АТВ Христина е изпаднала в клинична смърт
13:38 / 21.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
11-годишно дете загина при трагичен инцидент в Несебър
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Автомобил се вряза в метростанция до столичен мол, има загинали
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: