Първите модерни електрически мотриси, произведени от чешкия гигант "Шкода“, вече пристигнаха в България, поставяйки началото на мащабно обновление на железопътния транспорт у нас. Новите влакове разполагат със съвременни информационни системи, безжичен интернет, USB портове и електрически контакти, като същевременно осигуряват максимална безопасност чрез системи за видеонаблюдение.

Новият подвижен състав е проектиран с мисъл за пълна достъпност, като са предвидени специални места за хора с намалена подвижност, детски колички и велосипеди. Мотрисите ще развиват скорост до 160 км/ч по основните направления от София до Варна и Бургас, информира Plovdiv24.bg.

Министерството на транспорта и съобщенията ускорява процеса по сертифициране, за да може влаковете да влязат в редовна експлоатация в най-кратки срокове. Посланикът на Чешката република Н. Пр. Мирослав Томан подчерта значимостта на проекта, като отбеляза, че той включва и 15-годишна сервизна поддръжка в България. "Нашият съвместен проект не завършва с доставката на влаковете, а обратното. Поставя началото на силно и дълготрайно партньорство“, заяви посланикът, допълвайки, че това ще открие нови работни места за квалифицирани български специалисти.

До края на август 2026 г. всички 25 договорени влака трябва да пристигнат в страната. До декември композициите ще се използват приоритетно от "БДЖ-Пътнически превози“. След 13 декември с влизането в сила на новите договори, 19 влака ще обслужват Западния лот, а останалите 6 ще бъдат разпределени между Северния и Южния лот.