Нестандартна рецепта за козунак с черен чесън и шоколад е хит тази година. Черният чесън се отличава с това, че не мирише, има сладък вкус и консистенция като на конфитюр. В приготвянето на козунака се влага смес от черен чесън и шоколад, което придава уникален "умами" вкус на печивото.

Рецептата е наследствена, предавана от баба на майка, а сега вече и на двете дъщери в семейство Георгиеви от село Долни Раковец. Те представиха нестандартната рецепта в "Събуди се" по NOVA.