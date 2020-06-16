Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áóðãàñ
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
Íîâèÿò çàðàçåí ñ êîðîíàâèðóñ îò Âàðíà å ìúæ íà 55 ãîäèíè, äîíåñúë âèðóñà îò Ðîäîïèòå
Àâòîð: Ïëàìåíà Íèêîëîâà 11:00 / 16.06.2020Êîìåíòàðè (6)158
©
Ñëåä êàòî äúëãî âðåìå ìîðñêàòà ñòîëèöà îñòàíà êàòî ùàñòëèâî èçêëþ÷åíèå îò ñòàòèñòèêàòà çà çàðàçåíèòå ñ êîðîíàâèðóñ â ñòðàíàòà, òàçè ñóòðèí ñòàíà ÿñíî, ÷å èìà íîâ ñëó÷àé íà çàðàçåí âúâ Âàðíà.

Varna24.bg íàó÷è, ÷å ñå êàñàå çà ìúæ íà 55 ãîäèíè, êîéòî ñå å çàâúðíàë îò îãíèùå íà çàðàçàòà â Ðîäîïèòå, êúäåòî å èìàë êîíòàêò ñ áîëíè îò êîðîíàâèðóñ. Òàêà å ïðåíåñàë âèðóñà â ðîäíèÿ ñè ãðàä Âàðíà.

"Ìúæúò å íàñòàíåí â Èíôåêöèîçíà êëèíèêà êúì ÓÌÁÀË "Ñâ. Ìàðèíà", ñëåä êàòî å ïðîÿâèë õàðàêòåðíèòå çà êîðîíàâèðóñà ñèìïòîìè êàòî âèñîêà òåìïåðàòóðà, çàòðóäíåíî äèøàíå, êàøëèöà è ñèëíà îòïàäíàëîñò", êîìåíòèðà çà ìåäèÿòà íè ä-ð ßíêà Äðàãàíîâà, äèðåêòîð íà äèðåêöèÿ Íàäçîð íàä çàðàçíèòå áîëåñòè" â ÐÇÈ-Âàðíà. 

Íà òîçè åòàï èìà óñòàíîâåíî åäíî êîíòàêòíî ëèöå íà çàðàçåíèÿ è òîâà å íåãîâàòà ñúïðóãà, êîÿòî ñúùî å ïðèåòà â Èíôåêöèîçíà êëèíèêà, êúäåòî ñå î÷àêâà ðåçóëòàòúò îò òåñòîâåòå. 

"Ïðè íåÿ èìà ïî-ëåêî èçðàçåíà ñèìïòîìàòèêà, âñå îùå íå å äîêàçàíî äàëè å ñ ïîëîæèòåëåí ðåçóëòàò, íî àêî å çàðàçåíà, âèäèìî ïðîòè÷à ïî-ëåêî. Èçäèðâàò ñå âñè÷êè êîíòàêòíè ëèöà íà âòîðà ëèíèÿ", äîïúëíè îùå ä-ð Äðàãàíîâà. 

.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 3566
16.06.2020 »
16.06.2020 »
16.06.2020 »
16.06.2020 »
16.06.2020 »
16.06.2020 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/595 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Aíîíèìåí
ïðåäè 16 ìèí.
0
 
 
Êúäå èçâåäíúæ èç÷åçíàõà ñåçîííèòå âèðóñè,êîèòî âñÿêà ãîäèíà ãè èìàøå,ñúîáùàâàõà ãè ðåäîâíî.
0
 
 
Àç çíàì çà îùå 2ìà,äåòî òúðñÿò âèðóñè â íåãî ðåãèîí, åäèíèÿò èìà áàãåð
Aíîíèìåí
ïðåäè 46 ìèí.
0
 
 
Íå ãè å*å âå÷å îò Ùàáà òà*àê ñè ïðàâÿò, âðåìå å äà îòìåíÿò êîðîíàâèðóñíàòà ñèòóàöèÿ, èìàøå ïî íàä 100 çàðàçåíè è îòïóñêàõà ìåðêè òàêà ÷å âñè÷êî å ôàëø
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Êîøëóêîâ ñïèðà îùå åäíî îò ñìèñëåíèòå ïðåäàâàíèÿ ïî ÁÍÒ
09:17 / 16.06.2020
Äâîéíèÿò óáèåö Âèêòîðèî îòíîâî çàñòàâà ïðåä ñúäà
09:10 / 16.06.2020
Î÷åâèäåö: Äåòåòî ïèùåøå îò áîëêà, à ìíîãî õîðà ñòîÿõà è ãëåäàõà
09:09 / 16.06.2020
Àíãåëêîâà: Áúëãàðèÿ áå åäíà îò ïúðâèòå îäîáðåíè êàòî áåçîïàñíà äå...
09:09 / 16.06.2020
Âòîðà âúëíà íà áåçðàáîòèöà - ïðåç ñåïòåìâðè èëè îêòîìâðè
09:00 / 16.06.2020
Ñèìåîíîâ: Õàçàðòíàòà ïàíäåìèÿ å îïàñíà êîëêîòî êîðîíàâèðóñà
08:59 / 16.06.2020

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Þíè 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Âèæ îùå:
Â Ðóåíñêî ñïèïàõà øîôüîð, ñåäíàë äîñòà ïèÿí çàä âîëàíà
09:00 / 15.06.2020
×îâåêúò íà ÑÇÎ ó íàñ: Áîëíèòå ñå óâåëè÷àâàò çàðàäè áåçãðèæíîñòòà íà õîðàòà
12:02 / 15.06.2020
Áóðãàçëèÿ áåç êíèæêà ñè ñïðåòíà ñðåäíîùíà ãîíêà ñ ïîëèöèÿòà
08:49 / 15.06.2020
Ìúæ íà 41 ãîäèíè ïî÷èíà ñ êîðîíàâèðóñ ó íàñ
08:32 / 16.06.2020
Ëþáèì íà õèëÿäè áúëãàðè íàø ìîðñêè ïëàæ ñòàíà îùå ïî-êðàñèâ!
16:11 / 14.06.2020
Çàêîï÷àõà ïèÿí øîôüîð â Êàìåíî
16:24 / 15.06.2020
Ãëàâíèÿò çäðàâåí èíñïåêòîð îòêðîâåíî: Íå çíàì êàêâî ñëåäâà!
13:12 / 15.06.2020
Àêòóàëíè òåìè
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Ìàñîâè ïðîòåñòè ñðåùó öåíèòå íà ãîðèâàòà
Ëÿòî 2020 ã.
ÒÂ è øîó ñåçîí 2019/2020 ã.
23-ãîäèøíà æåíà å çàñòðåëÿíà â Ñîôèÿ
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Áóðãàñ è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Åêèï
Ïðàâèëà
Áóðãàçëèè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2008 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Burgas24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Burgas24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Burgas24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: