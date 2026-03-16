Ново поскъпване на бензина и дизела у нас. В рамките на последните 7 дни най-масовият бензин у нас А95 е повишил цената си с 3 цента.Миналата седмица също започна с повишение при бензина с 3 цента. При дизела обаче нещата са по-зле. В рамките на последната една седмица той е скочил от 1.43 евро на 1,50 евро – с 1 цент на ден.Най-използваният нефт сорт "Брент" се е търгувал на 92 долара за барел миналия понеделник, но сега той отново е над 100 долара за барел.Всеки, който има месечни доходи под 780 евро и разполага с личен автомобил или лизингов договор ще може да се получи 20 евро помощ от държавата. "Трябва да има тенденция за ръст на цените на петрола, най-вероятно до края на този месец, защото в момента има такива условия за активиране на тази подкрепа. Хората, които имат право на тази подкрепа ще получат по банковите си сметки тези 20 евро, за които става въпрос", заяви служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов.Експерти смятат, че правителството е подходило правилно да не раздава пари на всички на калпак, а само на хора, отговарящи на определени условия. "Като изключим акцизи и ДДС остава това на хората да се раздават някакви пари. И оттам нататък въпросът е вече на кои хора, как ги раздават, справедливо ли е, не е ли справедливо, поне са се опитали в рамките на правителството някакъв критерии да намерят за физическите лица", каза изп. директор на Българската петролна и газова асоциация Андрей Делчев.Все още обаче по-високите цени на горивата не са се пренесли върху основни стоки и услуги. "В момента няма на нито един процес особено движение на храните и отразяване на този процес. И то е логично, това поскъпване на горивата, което го имаме в момента, то се отразява на единица продукция с части от центове или с един цент", заяви председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържища Владимир Иванов, предаде NOVA.Цените на суровия петрол обаче все още гравитират около 100 долара за барел. А ако блокадата на Ормузкия проток остане за по-дълго, цената на нефта може да стигне до 150 долара за барел. България не внася петрол от Персийския залив, но цените на суровината оказват влияние у нас. "И в момента все още консумираме горива, които са с различна себестойност, казвайки това обаче всички рафинерии, включително нашата рафинерия, ценообразува на база средиземноморската борса на горива. А там ръстът е сериозен, а той ще се отрази и на цените на горивата у нас", заяви Мартин Владимиров от Центъра да изследване на горивата.Припомняме, че след като правителството обяви своите мерки, депутатите, по предложение на "ДПС - Ново начало", задължиха за предприемане на други.