Ново удобство за семействата на столичното ни летище!

© От столичното летище с радост съобщават, че на двата терминала вече са налични безплатни оборотни детски колички за пътници с малки деца.



Количките могат да се използват свободно из терминалите, осигурявайки комфорт и спокойствие по време на престоя – докато се насладите на чаша кафе , похапнете нещо вкусно или разгледате безмитните магазини .



Защото пътуването е още по-хубаво, когато е удобно за всички – дори за най-малките пътешественици.