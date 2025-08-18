© виж галерията В социалните мрежи се появи ново шокиращо видео от катастрофата на 15 август, когато кола се вряза в автобус на градския транспорт.



На кадрите се чуват гласове на очевидци – някои живеещи наблизо, други, които описват удара като "все едно падна бомба". За кратко се чуват обаче и писъците на предполагаемите момичета в колата.



"Фокус" припомня, че при жестоката катастрофа загина лекарят Иса Али, който се е возил в автобуса, а други шестима с опасност за живота.



Вчера 21-годишният Виктор Илиев бе задържан под стража.



