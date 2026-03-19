Mартенското новолуние ще отвори нов енергиен цикъл, фокусиран върху пречистването и новото начало, но за част от зодиакалните знаци процесът ще бъде придружен от неудобни истини. Близнаци, Рак, Козирог и Водолей ще се изправят срещу своите минали грешки и премълчани факти, пишеНоволунието е моментът, в който Луната рестартира своя цикъл, давайки ни шанс да оставим старото зад гърба си. Преди обаче да поставим новите си цели, астрологичното влияние ще изкара на повърхността потискани емоции и "кирливи ризи“, които вече не могат да бъдат игнорирани.Близнаци:Още от сутринта ще усетите напрежение в общуването. Очакват ви сериозни разговори и неудобни въпроси от близки хора. Ще се наложи да дадете честни отговори за теми, които досега сте избягвали.Рак:Емоциите ще вземат връх, изкарвайки наяве стари решения и неизяснени отношения. Макар разговорите да са трудни, те ще донесат дългоочаквано освобождение от натрупаното напрежение.Козирог:Фокусът пада върху професионалната сфера. Вашите минали действия ще бъдат подложени на проверка и критика. Приемането на грешките ще се окаже най-голямата ви сила в този момент.Водолей:Ще попаднете под "светлината на прожекторите“ заради своето поведение спрямо околните. Логиката няма да е достатъчна – ще трябва да признаете уязвимостта си, за да постигнете реална промяна.