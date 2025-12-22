Нумеролог: 2026 г. ще е много активна в политически план
"Числото 6 се свързва с работа, професионализъм и политика. И всеки ще има стабилитета в тази посока. Ще се засили самомнението на хората и това ще доведе до активното желание за доказване и налагане и в политически аспект това доказване и налагане няма да е много благоприятно", обяснява Ния Николова.
"Ще има политически борби от най-ниските нива до най-високите, всеки ще се бори за власт. Шестицата е свързана с властта на политиката и си представяме как, ако от всяка страна всеки се бори за себе си, за власт, това ще е разтърсващо", категорична е тя.
"Всеки ще смята, че е прав и ще си вярва, ще има амбиция, увереност и в собствените си способности, че може да го направи. Такива ще са усещанията на всички хора. И тя ще бъде една много активна година, защото наистина всеки ще се чувства силен и ще иска да направи това, от което има нужда", обяснява Ния.
Тя коментира, че от една страна това е положително, защото всеки ще намери мястото си и ще открие себе си.
"В политически план ще има нетърпимост към другите и ще застанем зад себе си, зад собствените си усещания, за собствените си принципи и желания и няма да искаме да приемем другите, което не е много положително", добави тя.
Тя обясни, че спроед нумерологията шестицата носи енергията на силното его, и в политически и световен мащаб това няма да донесе стабилитет.
"Всеки ще търси себе си и доказването на себе си, колко може, колко иска, колко знае. Ще е динамична година", заключи тя.
