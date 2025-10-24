ЗАРЕЖДАНЕ...
Някои банки може да откажат да работят с "Лукойл" и "Роснефт"
"БНБ публикува изявление. И то е, че банките не са пряко засегнати, но всяка сама преценява дали да продължи да работи със съответните лица. Те са не само "Роснефт" и "Лукойл", но и дъщерните им компании, разбира се. Тоест, много е вероятно някои от банките, особено международните, да откажат да работят с петролните гиганти. И тогава има проблем с разплащанията. Много е вероятно някои държави да преразгледат отношението си към вноса на руски петрол", поясни изпълнителният директор на асоциацията пред NOVA News.
Според него "Лукойл" вероятно ще има трудности да осигури плащанията си.
По думите му наложените от САЩ санкции срещу руски петролни гиганти нямат пряк ефект върху България, но ще имат косвени последици.
"Американските закони безспорно нямат пряко действие у нас. Те имат пряко действия по отношение на цялата територия на Америка и по отношение на всички американски юридически лица. И съответно техните клонове надолу по веригата. Тоест, всяко лице, което е регистрирано в Америка или което има клон в България", обясни Делчев.
"БПГА се събра извънредно вчера, защото всички бяхме изненадани от решението на САЩ. Никой не го очаквал. Събрахме се спешно, за да видим какво се случва с търговските запаси, какво се случва със състоянието на фирмите, така, че да осигурим непрекъсваемост на доставките. Установихме, че в краткосрочен план нямаме проблеми, не би трябвало на пазара да има сривове", допълни той.
И допълни, че нашето правителство по дипломатически ред трябва да удължи срока за влизане на мерките.
