Някои пенсионери може и да не успеят да получат пенсиите си утре
Акциите са свързани с настояване за намиране на законодателно решение за осигуряване на 5% увеличение на основните месечни заплати от бюджета в секторите, финансирани на принципа на субсидията. Те не получиха ръст в първия вариант на т.нар. удължителен закон.
Първата ще бъде в утрешния ден:
09.03. – Протест на работниците в "Български пощи“
Работещите в "Български пощи“ ще спрат работа в деня, в който според графика за този месец следва да се раздават пенсиите. В 7:30 ч, когато започва работното им време, те ще излязат пред станциите в знак на протест и няма да обслужват клиенти.
Тяхното искане е за осигуряване на средства за минимум 5% увеличение на основните месечни заплати със задна дата от 01.01.2026 г. Необходимият ресурс е 2,42 млн. евро.
Организатор: Синдикална федерация на съобщенията към КНСБ
Това поставя под риск получаването на пенсиите от страна на пенсионерите.
КНСБ изпрати писмо до Министерството на вътрешните работи с искане за осигуряване на допълнително полицейско присъствие пред пощенските станции в страната във връзка с обявения протест на служителите на "Български пощи“, насрочен за 9 март 2026 г.
В КНСБ постъпват сигнали за възможно напрежение във връзка с очакваното струпване на граждани пред пощенските станции в цялата страна. С оглед предотвратяване на евентуални инциденти синдикатът настоява за осигуряване на допълнителни полицейски екипи, които да съдействат за опазването на обществения ред.
