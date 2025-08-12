ЗАРЕЖДАНЕ...
Няма да е изгодно да плащаме сметката си частично в евро и частично в левове
В периода на двойно обращение при получено плащане в брой в левове или в евро търговецът връща остатъка изцяло в евро, пише в закона. Но за търговци, които не са се снабдили с достатъчно количество евробанкноти и евромонети има изключение. Когато търговецът няма достатъчна моментна наличност да върне ресто изцяло в евро, връща сумата изцяло в левове. Тоест няма да е позволено търговците да връщат едновременно левове и евро. Например, ако човек даде 100 лв. и трябва да му върнат 35 евро и 50 цента, търговецът няма да може да му върне 30 евро, а останалата сума в левове, пише вестник "Труд".
Причината за това е, че сумите на касовите бележки ще бъдат изписани в евро и в левове. Но, ако част от рестото е в евро, а другата част е в левове, потребителите няма да могат да направят сметка каква сума трябва да получат от търговците и може да бъдат излъгани. В дадения пример, ако търговецът трябва да върне 5,50 евро, но няма дребни и предложи да върне 10,50 лв. ще ощети клиента, защото точната сума за връщане е 10,76 лв.
От първия ден банкоматите ще дават само евро, но без монети. Това налага търговците, особено в по-малките населени места, предварително да се снабдят с евромонети, за да могат да дават точно ресто. Големите търговци вече имат опит с вземане на монети от банките, но и малките магазини ще трябва да го направят.
За клиентите не е изгодно да плащат сметката си частично в евро и частично в левове, защото закръглянето по фиксирания курс може да води до загуба. По време на двойното обращение търговците имат право да откажат плащане с повече от 50 монети в левове. Излишните монети е добре да се обменят в банките, които ще извършват тази услуга безплатно след въвеждането на еврото.
