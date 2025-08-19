ЗАРЕЖДАНЕ...
|Няма да има промяна в часовете по професионална подготовка по туризъм през тази учебна година
"Искам да подчертая ясно – няма да има промяна в броя на часовете по професионална подготовка за тази учебна година. Учебните планове остават в сегашния си вид, а предложените изменения са само на концептуален етап и се отнасят, най-рано, за учебната 2026–2027 г. Най-важното е да намерим балансиран подход, който да съчетае професионалната подготовка с общообразователното обучение и да гарантира добра реализация на младите хора", заяви министър Боршош.
Министър Вълчев поясни, че публикуваните материали са за предварително обсъждане и не представляват окончателен вариант или проект на нормативен документ. Той допълни, че Министерството на образованието и науката заедно с училищата ще търсят баланс на професионалната подготовка и общообразователното обучение, така че да се постигне баланс между широкия спектър от компетентности и изискванията на пазара на труда. Подчертано бе, че практическата подготовка не се предвижда да се намалява.
От Асоциацията на професионалните гимназии по туризъм изразиха своите притеснения, че евентуално намаляване на часовете в професионалните профили би ощетило подготовката на учениците и подчертаха значението на специализираната насоченост за качеството на кадрите в туризма. Те заявиха своята готовност да участват в експертен разговор за търсене на балансирано решение, което да даде перспектива на гимназиите им и конкурентоспособност.
