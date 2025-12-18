Няма да можем да си платим глобите с карти, МВР се извини
От 12.00 ч. на 31 декември до 18.00 ч. на 1 януари 2026 г. временно няма да бъдат приемани картови плащания за глоби по ЗДвП пътищата чрез Портала за електронни административни услуги и ПОС терминалите в МВР:
в патрулните автомобили на "Пътна полиция“;
в структурите на МВР – районни управления, сектори "Пътна полиция“, ГКПП и звената на дирекция "Български документи за самоличност“.
Причината: въвеждане на еврото като официална парична единица в Република България и произтичащите от това технологични и конфигурационни промени.
През този период глобите могат да бъдат заплащани по алтернативни начини.
Пълна информация за реда и начините на плащане е публикувана на сайта на "Пътна полиция“:
www.mvr.bg/opp → "Административни услуги“, тема "Заплащане на глоби за извършени нарушения“ – Ред и начини на плащане на глоби по Закона за движение по пътищата.
Благодарим за разбирането!", съобщиха от Главна дирекция "Национална полиция".
