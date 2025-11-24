"Няма да ни излъжете": Младите лекари излязоха на нов протест
В план-сметката за здравеопазването са предвидени 5,571 млрд. евро, от които 260 млн. евро са отделени за увеличение на трудовите възнаграждения. Още при първото обсъждане на бюджета на НЗОК се установи, че около предложените промени съществуват множество неясноти. Не беше конкретизирано по какъв начин ще се повишават заплатите в системата – както за специализантите, така и за останалите категории болничен персонал, включително акушерки и медицински сестри.
Този протест е част от серия шествия, които тръгнаха по улиците на София още от лятото с искане от страна на младите специализанти за по-високи заплати.
Още по темата
/
Над 70 на сто от лекарите в България считат, че заплащането трябва да е според извършената дейност и квалификация
03.11
Асен Василев: Ако "Лукойл" спре да работи, това ще доведе до прекъсване на подаването на горива към страната
23.10
Илко Семерджиев: Има лекари с годишни доходи между 25 и 30 хил. лева, а други получават по 300 хиляди
20.10
Желязков: Заплатите на младите медици не трябва да бъдат обвързани със средната работна заплата
03.10
Още от категорията
/
Желязков: До края на 2025 г. пострадалите животновъди трябва да получат компенсациите си в пълен размер
19:03
Адвокатът на Коцев: Предстои Благо да бъде преместен в затвора във Варна, условията ще са нормални
16:39
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Очаква ни студена сутрин
19:02
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.