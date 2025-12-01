"Няма да позволим да ни излъжат": Многохиляден протест в центъра на София срещу Бюджет 2026
©
Центърът на столицата е блокиран, полицията извършва проверки и контролира достъпа. "Фокус" припомня, че по-рано от СДВР бяха изградени контролно-пропускателни пунктове. Движението на автомобили в района също е блокирано.
Протестът е национален и се провежда в множество градове в България- като Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград и други.
В момента метрото е препълнено, като продължават да пристигат още хора.
Събралите се скандират "Оставка“. Пред Ларгото е инсталирана сцена, на която звучат гайди, песни, речи и танци. Освен това върху сградата на Народното събрание се прожектират кадри на белезници, глава на прасе и надписи като "Мафия“, "ОПГ“, "Да спрем кражбите от бюджета“ и други.
От кадри в социалните мрежи се вижда, че пространството от Българската народна банка до паметника на Света София е изпълнено с хора.
Още по темата
/
Димитър Манолов: Хубаво е, когато бутнеш едно правителство, да знаеш какво ще правиш след това
20:15
Проф. Милена Стефанова: Протестът от миналата седмица, който беше директно ориентиран срещу бюджета, постигна своята цел, не знам какво да очаквам за тази вечер
20:15
На протеста в "Триъгълника на властта" днес ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове
13:45
Петър Витанов: Протестът от "триъгълника на властта" създаде една изцяло нова политическа ситуация
12:15
Още от категорията
/
Васил Велев: Работим добросъвестно и конструктивно, така че да не се провалят преговорите за бюджета
14:41
Финансовият министър: През 2020 г. влязохме в чакалнята на еврозоната, президентът излезе, вдигна юмрук и стартира политическата нестабилснсот. Сега сме свидетели на същото
30.11
Изкуственият интелект и образованието у нас: Министър Вълчев представи политиките на България в областта
30.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
baionzi
преди 20 мин.
Поколението Z идва! То ще промени България! Няма да има алчни свине, прасета, малограмотни пожарникари, натикани във властта от ДС.
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.