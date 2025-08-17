Новини
Няма да ядем истински мед тази година
Автор: Екип Burgas24.bg 11:42
©
С 40 - 50% по-ниски добиви от мед очакват пчеларите тази година. Основната причина за това са лошите климатични условия и последиците от високата смъртност при пчелите през миналия стопански сезон. Въпреки това изкупната цена на едро остава ниска и чертае мрачна прогноза за сектора.

"Климатичните условия се промениха много. Пролетта беше много студена, акацията изобщо не цъфна в нашия район. Липата малко. И сега тепърва вадим това, което е от букета", обясни пчеларят Мария Костадинова.

За съжаление и лятото е изпитание за пчелите.

"Високите температури и жегата просто не позволяват на самите растения – да отделят нектар така, както ни се иска", обясни пчеларят Полина Михова.

Единственото утешение за добруджанските пчелари е, че при тях зимната смъртност е в нормите.

"Но много колеги, с които контактуваме, се оплакват в определени региони от много голям процент - 80 - 90% смъртност. Не знам как ще се развива пчеларството занапред", обясни пчеларят Мария Костадинова.

При оптимални условия едно пчелно семейство произвежда по 40 килограма мед. Но тази година очакванията са за много по-ниски от обичайните добиви.

За по-големите производители шанс за повишаване на цената няма. От години е 4 лева за килограм. Любомир Любенов има три пчелина с триста кошера и не може да си позволи да продава тоновете добит мед на дребно.

"Добра цена според мен е поне от 5,50 - 6 лева нагоре. Но за мене това е трудно постижимо и е свързано изцяло с вноса на чужд мед в България, който ни подбива цената", каза той.

Нито продажбите на дребно, нито кооперирането ще спасят сектора, споделя Любомир.

"Очаквам, че бизнесът ще се свие реално. Ще останат големи фирми, едри и ще продължи да се внася мед от чужбина", сподели още той пред NOVA.



Медопроизводителите отдавна имат мерак да повишат цената на меда. Така погледнато е разбираема цялата гимнастика и постоянното реване за ниски добиви и намалелите пчелни семейства.
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им!
