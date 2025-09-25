Новини
Няма връчен нито един електронен фиш на нарушители
Автор: Екип Burgas24.bg 10:21Коментари (0)177
Становище на Института за пътна безопасност:

Проучвания на Института за пътна безопасност показват, че въпреки многократните медийни съобщения за хиляди нарушения на средната скорост, към момента няма връчен нито един електронен фиш на нарушители. Близо 20 дни след влизането в сила на промените в Закона за движение по пътищата (ЗДП), няма данни да е санкциониран водач на моторно превозно средство за нарушена средна скорост.

Това поставя под въпрос ефективността на новите мерки и показва, че липсата на своевременно правоприлагане значително намалява въздействието на наказанията. Освен това, към момента не е наложена санкция на нито едно чуждестранно МПС, което подчертава още един проблем в изпълнението на закона.

Изразяваме тревога, че дезинформацията и медийните анонси не водят до реални резултати, а пътната безопасност не може да бъде подобрена без адекватно правоприлагане. Статистиките от началото на септември показват значително увеличение на загиналите при ПТП в сравнение с миналата година, което още повече поставя под съмнение ефективността на предприетите мерки.



