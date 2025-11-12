Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване?
"Не оставяйте да ви глобяват за това, че не сте със зимни гуми на 15 ноември!“, пише той, като уточнява, че законът изисква единствено гуми за зимни условия или такива с минимум четири милиметра дълбочина на протектора.
Въпреки това Георгиев подчертава, че зимните гуми са препоръчителни, защото осигуряват по-добро сцепление при студена настилка, сняг и лед.
"Зимната гума не изисква загряване, за да започне да има добро сцепление, както лятната“, обяснява той и допълва, че те могат да се разпознаят по шарката, по-агресивна и нарязана, по цената и по символа на три върха с малка снежинка на страничната стена.
Инструкторът съветва шофьорите да следят налягането на гумите, особено когато температурите падат, защото студеният въздух ги свива и гумите могат да се окажат с недостатъчно налягане.
Той подчертава, че рязкото тръгване и спиране ускорява износването и на протектора, и на други части на окачването, като препоръчва плавно шофиране, което повишава комфорта, намалява разхода на гориво и удължава живота на гумите.
Също така Георгиев напомня, че свалените гуми трябва да се измият, да се оставят да изсъхнат и да се съхраняват на сухо място, далеч от пряка слънчева светлина, защото иначе се състаряват, а летните гуми също не понасят прекомерна слънчева експозиция.
Той съветва гумите да се съхраняват на джанти, легнали и да се проверяват за пукнатини, скъсани парчета или други нередности.
По думите на Георгиев спазването на тези прости правила не само удължава живота на гумите, но и значително повишава безопасността на пътя.
Вярно е, но ми се струва, че е крайно време да се въведе някаква форма на компенсация за всеки случай, когато кола с летни гуми е заседнала в преспите на някой проход и се налага да се изпраща специализирана техника да я спасява и да отпушва движението на двете колони МПС-та, които също са принудени да кибичат в задръстването заради нея... :)
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.