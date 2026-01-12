Нямало основания за драстичен ръст на цените
©
По думите му в страната не е имало тавани на цените, нито административна намеса в ценообразуването, която да доведе до дефицити или изкуствени дисбаланси. "Затова и твърденията, че след края на преходния период ще има рязък скок на цените, са "митологеми", които не отговарят на реалната икономическа ситуация", допълни той.
Според Иванов няма нужда от въвеждане на таван на цените.
"Пазарът, особено при основните хранителни продукти, е силно конкурентен и добре обезпечен. Част от стоките дори са по-евтини спрямо миналата година – като прясното мляко, маслото, захарта и олиото. По-големи ценови движения се наблюдават при продукти, свързани с кафе и какао, но и там пазарът вече се стабилизира заради увеличаващи се световни запаси. Административното ограничаване на цените никога не е работило – то води до дефицити и изкривяване на пазара", подчерта Иванов.
Той посочи, че България се справя по-добре от Хърватия при въвеждането на еврото. "Правилата за превалутиране в по-голямата си част се спазват, а нивото на нарушенията е под 10%", каза още Иванов.
Още по темата
/
"Активни потребители": В някои банки се събира ненужна лична информация на хората заради еврото, дори за малки суми от по 100 лева
09:36
Шефът на НАП: Има известни неудобства при пазаруването с евро, закръглят цените с 6,7 или 10 евроцента
11.01
Карадимов: Противно на всякакви апокалиптични прогнози, които битуваха, първите дни на еврото минават изключително плавно
10.01
Стив Ханке: Най-тежката негативна последица от приемането на еврото в България ще бъде възходът на популизма
09.01
В истинските пари има изтъняване на хартията и водният знак преминава по-лесно, а при фалшивите е нарисуван
09.01
Още от категорията
/
Глобяват мобилен оператор с 50 000 евро за неправомерно спиране на услуги на редовен потребител
15:19
Асоциацията на банките: При обмяната на левовете банките третират клиенти и неклиенти по идентичен начин
09.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.