ОББ Мобайл посрещна своя едномилионен клиент
Автор: ИА Фокус 11:16Коментари (0)100
Най-голямата банка по активи в България посрещна милионния клиент в своето мобилно приложение – ОББ Мобайл. Преминаването на психологическата граница от един милион души, които ползват мобилното приложение, е показателна за темповете на дигитализация, доверието на клиентите и удобството, което те получават, когато използват богатия набор от услуги в ОББ Мобайл. От ОББ информират, че за последните 5 години през ОББ Мобайл са направени преводи от над 40 млрд. лв. с над 35 млн. трансфера. Само от началото на 2025 г. преведените средства надхвърлят 11 млрд. лв. в над 9.5 млн. трансфера. Мобилното приложение е привлякло депозити в размер от над 122 млн. лв. и е послужило на клиентите на банката за отпускането на кредити в размер от над 357 млн. лв.

Наред с това ОББ Мобайл се използва от клиентите и за закупуването на услуги, които не са пряко свързани с банкирането, като според данните на ОББ 91.1% от застраховките за пътуване, които са сключени през 2025 г., са направени през приложението, с което то се превръща в най-убедителния застрахователен агент за тази услуга. 64.1% са застраховките "Комфорта за дома“, които също са сключени през ОББ Мобайл. Приложението става все по-предпочитан канал за заплащането на битови сметки, като средно месечно за 2025 г. клиентите на ОББ извършват над 500 000 плащания на битови сметки - преимуществено за ток, вода и телекомуникационни услуги. ОББ Мобайл е все по-популярен канал за закупуване на електронни винетки, заплащане на местни данъци и такси, извършване на незабавни преводи blink P2P и др.

"Дигитализацията е неотменима част от нашето ежедневие и очаквано ръста на клиентите, които ползват мобилните канали за банкиране нараства. Това, което е различно в подхода на ОББ, е, че използваме нашето мобилно приложение, за да създадем по-добро клиентско изживяване и да отговорим на очакванията на огромния брой клиенти, които имаме. В него интегрираме всички услуги, които KBC Group в България предлага, като най-голямата банково-застрахователна група в страната, а наред с това добавяме и продукти и услуги, които следват поведението на клиента и улесняват неговото ежедневие. Такива са плащането на битови сметки, на местни данъци и такси, закупуване на електронни винетки, заплащане на паркиране, откриване на зарядни станции за електрически автомобили и др. Нашата цел е клиентите да имат в мобилния си телефон сигурен, надежден, удобен и богат на полезни за тях продукти и услуги инструмент, на който могат да разчитат винаги. Доверието на вече над 1 млн. клиенти е показателно за това, че стратегията ни е успешна.“, споделя Кристоф Де Мил, кънтри мениджър на KBC Group в България и главен изпълнителен директор на ОББ.

ОББ Мобайл е мобилно приложение, което интергира в себе си богат набор от продукти и услуги, като наред с това позволява високо ниво на персонализация от страна на клиентите. Приложението постига ръст от 19% на клиентите за една година. Повече от 95% от взаимодействията на клиентите с банката и 97% от всички плащания се извършват дигитално. Един мобилен потребител в ОББ има средно 24 влизания месечно в мобилното приложение. ОББ Мобайл също така генерира 80% удовлетвореност на клиентите и се класира сред топ 3 приложенията в категорията "Финанси“ в магазините за приложения на Google и Apple. Допълнително предимство за клиентите на ОББ, ползващи мобилното приложение на банката, е и дигиталният асистент Кейт, който се превръща в основен канал за комуникация и обслужване на клиентите на ОББ. Само през 2025 г. умният асистент е провел близо 3 млн. разговора с над 760 000 клиенти, изпратил е над 5.5 млн. нотификации, а автономността му достига 70%.

По повод милионния клиент ОББ подари специален концерт с легендата на българската поп музика – Любо Киров. Концертът събра клиенти на банката, които редовно използват ОББ Мобайл. На сцената на

събитието бе поканен и клиент № 1 000 000 Лусия Бонова, която получи специална награда от Кристоф Де Мил, главен изпълнителен директор на банката.








